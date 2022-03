Hundekot, den Besitzer von Vierbeinern einfach liegen lassen, und Müll, der achtlos in und ums Dorf in die Gegend geworfen wird, sind ständige Ärgernisse in Niederhorbach. Der Gemeinderat hofft jetzt, eine Lösung gefunden zu haben. Ein Konzept wurde erstellt, um an neuralgischen Punkten zehn Mülleimer aufzustellen. Im und um den Ort herum. Fünf der Behältnisse sind mit Spendern für Hundekotbeutel ausgestattet. Rund 2200 Euro betragen die Kosten für die Gemeinde, die Folgekosten belaufen sich auf zirka 300 Euro pro Jahr.