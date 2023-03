Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verkehrssituation in der Weinstraße – zwischen der Pizzeria und der oberen Bushaltestelle – soll entschärft werden. Dies regte Ratsmitglied Jürgen Wadle (parteilos) in der Sitzung des Gemeinderates Gleisweiler am Dienstag an.

Vor einigen Jahren war eine geplante Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer in der Weinstraße vom Landesbetrieb Mobilität in Speyer abgelehnt worden. Nun will der