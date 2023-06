Die Weinforscher des Julius-Kühn-Instituts auf dem Geilweilerhofs laden für Samstag ab 18 Uhr zum Weinevent ein. Neben alten, ursprünglichen Landsorten gibt es bei einer Weinprobe auch neue, nur auf dem Geilweilerhof existierende Weine zum Probieren. Dazu werden Weingüter aus der Verbandsgemeinde Landau-Land, Scholler und Wolf in Birkweiler, Schmitzer-Julier in Eschbach, Hof in Heuchelheim-Klingen und Siegrist in Leinsweiler, ihre Erzeugnisse anbieten. Neben der üblichen Genussmeile und Live-Musik gibt es in diesem Jahr eine Besonderheit: die Forschermeile. Besucher erfahren aus erster Hand, wie neue, zukunftsfähige Rebsorten gezüchtet werden und wie diese schmecken.

Tickets

Tickets zur Nacht der Weinforscher gibt es für 17 Euro im Büro für Tourismus landauland in Leinsweiler oder im Weinverkauf des Julius Kühn-Instituts auf dem Geilweilerhof bei Siebeldingen erworben werden. Infos unter landauland.de oder 06345 3531.