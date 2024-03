Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Trifelsstadt will einen Auftritt von AfD-Chef Tino Chrupalla in ihrem Hohenstaufensaal verhindern und hat der Partei eine Absage erteilt. Dagegen geht die Bundestagsfraktion nun anwaltlich vor. Wie stehen die Chancen in dem Eilverfahren?

Nun wird der politische Streitfall auch zu einem juristischen Streitfall. Am Montagvormittag hat Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried erfahren, dass die AfD vor Gericht ziehen wird, um einen Auftritt