Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die langjährigen Betreiber des Klosterstüb’l in Eusserthal haben sich in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Wunsch geht in Erfüllung. Die Zukunft der Lokalität ist gesichert.

Das Klosterstüb’l grenzt mitten im Dorf an die ehemalige Klosteranlage an und liegt doch abgeschieden vom Straßenverkehr in einer Idylle. Der alteingesessene, massive Sandsteinbau