Sandra Manier hat alle Hände voll zu tun. Viele verletzte Wildvögel landen in ihrer Obhut. Die Rohrbacherin päppelt die Tiere in ihrem Haus auf, damit sie so schnell wie möglich wieder in die Natur zurückkehren können. Die Schwalben haben ein eigenes Zimmer.

Er schaut aus seiner Softbox nach oben zu Sandra Manier. Der Kernbeißer ist einer von vielen Wildvögeln, die sich in der Obhut der 36-jährigen Vogel-Päpplerin befinden.