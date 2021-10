Beim 10. Sponsorenlauf zugunsten der Arbeit des Hauses der Familie Bad Bergzabern sind über 12.000 Euro zusammengekommen. Schirmherr der Veranstaltung war Landrat Dietmar Seefeldt, der den Lauf durch die Bad Bergzaberner Altstadt am Samstag eröffnet hat.

„Die soziale Arbeit im Haus der Familie ist vielfältig, stark und sehr gut etabliert. Allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen des Laufs beigetragen haben, danke ich herzlich. Ebenso den rund 70 Läuferinnen und Läufern sowie deren Sponsoren. Sie alle ermöglichen mit Ihrem Beitrag die wertvolle Arbeit im Haus der Familie“, sagt Landrat Seefeldt.

Wie Helga Schreieck, Leiterin des Hauses der Familie, mitteilt, sorgte das DRK beim Lauf ehrenamtlich dafür, dass die Sicherheit der Teilnehmenden jederzeit gewährleistet war. Der Lauf dauerte laut Schreieck insgesamt drei Stunden, eine Runde war etwas mehr als einen Kilometer lang. Die meisten Runden habe Jürgen Stattmüller gedreht. „Der vielfache Ironman„Wettkämpfer ist schon sehr oft bei unserem Sponsorenlauf mitgelaufen. Mit 33 Runden hat er dieses Jahr den Wanderpokal wieder verteidigt und darf diesen ein weiteres Jahr in seine Vitrine stellen“, so Helga Schreieck. Bei den Damen legte Anne Zoller mit 25 Runden die längste Strecke zurück. Auch in diesem Jahr gab es eine Auszeichnung für Kinder bis elf Jahre – diese teilten sich Kalle Böttinger und Mathis Braune mit je 17 Runden. Den größten Spendenbetrag hat zum wiederholten Male der inzwischen 80-jährige Bernd Behret zusammengetragen: über 3.700 Euro. Damit gewinnt er das „Dinner for 10“.

Schreieck dankt allen, die zum Erfolg beigetragen haben, denn die Spenden seien eine wirklich wichtige Säule, um die Arbeit im Haus der Familie weiterzuführen.