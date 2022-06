Die Gemeinde Lug ist nach Aussage von Ortsbürgermeister Hermann Rippberger schuldenfrei und verfügt über ein Eigenkapital von zwei Millionen Euro. Wie der Dorfchef auf Anfrage der RHEINPFALZ berichtet, steht die Sanierung der Gemeindehalle in den kommenden Jahren auf der Agenda. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 1,4 Millionen Euro. In diesem Jahr soll noch mit den Dacharbeiten und der Installation der Photovoltaikanlage begonnen werden, kündigt Rippberger an. In den kommenden Jahren werden unter anderem neue Fenster, eine Wärmepumpe und Wärmeschutzverputz an den Außenwänden angebracht. Die Sanierung werden in zwei Abschnitten vonstattengehen, prognostiziert Rippberger. Darüber hinaus ist vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes des Landes eine Erweiterung der Kita vorgesehen. Momentan gehen 22 Kinder in den Kindergarten St. Anna in Lug. Allerdings muss aufgestockt werden, da in Zukunft 38 Plätze benötigt werden.