Der ehemalige Ortsbürgermeister von Kapellen-Drusweiler, Karl Hoffmann, feiert am Dienstag, 28. Juli, seinen 70. Geburtstag. Wegen der äußeren Umstände soll der runde Geburtstag erst kommendes Jahr groß gefeiert werden.

25 Jahre war Karl Hoffmann für die CDU im Gemeinderat ehrenamtlich tätig, davon zehn Jahre, bis 2019, als Ortsbürgermeister. Zudem gehört er fünf Jahre dem Verbandsgemeinderat an. Der dreifache Familienvater ist in Kapellen-Drusweiler aufgewachsen. Dort hat er das elterliche Weingut mit Weinstube weitergeführt. Wobei die Kinder den Betrieb übernahmen, wenn ihr Vater an Wochenenden Termine hatte. Denn für ihn kam die Gemeinde immer an erster Stelle.

In seine Amtszeit als Ortsbürgermeister fiel unter anderem die Einrichtung eines Kinder- und Jugendtreffs im alten Raiffeisengebäude. 2014 wurde Einweihung gefeiert. Das Projekt „Wasgauhalle“, die Hoffmann als „das Wohnzimmer des Dorfes“ bezeichnet, hatte er von seinem Vorgänger übernommen und beendet.

2018 wurde Hoffmann mit dem Brückenpreis der grenzüberschreitenden Bürgermeistervereinigung „Amicale des maires“ ausgezeichnet.