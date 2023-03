Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor der Haustür der Familie Mayer in Frankweiler weihnachtet es in allen Ecken. Tagsüber – und wenn es dunkel wird ganz besonders. Dann verwandelt sich der Vorgarten in ein Lichtermeer. Der Grund für das Szenario ist eine Spendenbox.

Für Sarah Mayer ist es eine Herzenssache. Sie verleiht dem Areal rund um das Anwesen in der Bergbornstraße in Frankweiler nur aus einem einzigen Grund ein strahlend weihnachtliches Erscheinungsbild: