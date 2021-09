Die Dorfmoderation in Rhodt findet mit einer Abschlussveranstaltung am Freitag, 10. September, im Durlacher Hof ihr Ende. Julia Kaiser vom beauftragten Planungsbüro Stadtgespräch aus Kaiserslautern wird dann ab 19 Uhr die Ergebnisse präsentieren und die weitere Vorgehensweise bei der Dorferneuerung vorstellen. Zusammengefasst werden unter anderem die Ideen, welche Bürger in Workshops bereits entwickelt haben. Ein Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Priorisierung der Projekte, die nun in Angriff genommen werden sollen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen wird um eine Anmeldung bis spätestens 9. September per E-Mail an j.kaiser@stadtgespraech.com gebeten.