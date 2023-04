Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gebäude des Elektronikzentrums der Bundeswehr sind in die Jahre gekommen. Weil eine Sanierung nicht mehr rentabel ist, wird der Standort in Bad Bergzabern aufgegeben – um ihn ein paar Meter weiter wieder aufzubauen. Könnten die Pläne an einer Zufahrt scheitern?

Der jetzige Standort des Elektronikzentrums der Bundeswehr am Kreisel an der Ortsausfahrt Bad Bergzabern in Richtung Oberhausen soll aufgegeben werden. Die Gebäude sind alt. Jahrzehnte wurde