Wer in der Ortsmitte Wilgartswiesen unter der Eisenbahnbrücke hindurch fährt, muss acht geben: In beiden Richtungen macht die Straße hinter der Unterführung solch eine scharfe Kurve, dass Autofahrer nicht sehen, wer ihnen entgegenkommt.

Da die Fahrbahn hinter der Unterführung so schmal ist, dass ein Ausweichen mitunter nicht mehr möglich ist, kann es zu brenzligen Situationen kommen. Richtig bedrohlich wird es, wenn ein Lastwagen um die Ecke kommt. Ohnehin sorgen die Brummifahrer dort noch für andere Probleme.

Nicht selten verirrt sich ein Lastwagenfahrer im Dorf, wenn die B 10 wieder einmal gesperrt ist und er seinem Navi mehr vertraut als seinem Verstand. Auf der Umleitungsstrecke nach Lug führt es ihn hinter Sarnstall unweigerlich von der Landstraße in Richtung Spirkelbach ab. Von dort geht es kurvenreich weiter nach Wilgartswiesen. Da kommt es schon vor, dass ein Lastwagen in der engen Durchfahrt des Viadukts steckenbleibt, weil auf die plötzlich auftauchende scharfe Kurve nicht rechtzeitig reagiert wird. Die daraus entstandenen Schäden am Brückenbau sind unverkennbar.

Wilgartswiesen will des Problems Herr werden

In Spirkelbach und Wilgartswiesen sind die Anwohner der Durchfahrtsstrecke genervt, wenn sie erfahren, dass die B-10-Tunnel wegen der anstehenden Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Das geschieht in der Regel nachts, die Ruhe der Dorfbewohner ist dann aber oft dahin. Das Thema stand daher auch schon im Ortsgemeinderat Spirkelbach zur Beratung an. Eine Lösung kam dort allerdings nicht zustande. Man schob sie der Verwaltung zu. Entschlossener reagierte kürzlich das Gremium in Wilgartswiesen. Dort wurde der Antrag gestellt, auf der K 54 ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen durchzusetzen.

Von Änderungen betroffen wären beide Dörfer, Spirkelbach und Wilgartswiesen. Die Verwaltungen der Landkreise Südliche Weinstraße und Südwestpfalz müssen an einer Entscheidung aber beteiligt werden. Denn die von der Luger Straße, der L 490, abzweigende Kreisstraße K 61 nach Spirkelbach liegt zum Teil auf dem Gebiet vom Kreis SÜW, bevor sie auf halber Strecke vor Spirkelbach als K 55 nahtlos in den Landkreis Südwestpfalz übergeht. Der Kreis SÜW habe inzwischen eine Einschränkung abgelehnt, teilte Ortsbürgermeister Manfred Schoch mit.

Ausnahmen gefordert

Die Mitglieder des Gemeinderates waren sich nicht ganz einig. Für Ortsansässige müssten Ausnahmen gelten, meinten sie. Denn Müllabfuhr, Busverkehr und Feuerwehr dürften in ihrem Handlungsspielraum nicht eingeengt werden, ebenso wenig die privaten landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Schoch machte auf die verursachten Schäden an der Brücke aufmerksam, vor allem aber auf die kaputt gefahrenen Straßenränder im Ort.

Das Problem seien die fremden Lastwagenfahrer, wurde gegengehalten. Man müsse lediglich den Fernverkehr unterbinden. Aber ein Durchfahrtsverbot im Ort allein reiche nicht, da ja auch Spirkelbach an der Straße liegt. Von den 16 Ratsmitgliedern stimmten neun für den Verbotsantrag, der Rest enthielt sich.