Der Startschuss für die Dorfmoderation in Leinsweiler fällt am Mittwoch, 9. Februar. Dann wird um 19 Uhr Julia Kaiser vom Planungsbüro Stadtgespräch aus Kaiserslautern unter anderem die Ergebnisse von der kürzlich durchgeführten Umfrage vorstellen. Bei dieser besonderen Form der Bürgerbeteiligung können Dorfbewohner sich mit ihren Ideen einbringen, um die Zukunft ihrer Gemeinde mitzugestalten. Das Treffen wird coronabedingt über das Programm Microsoft Teams ins Netz verlegt. Interessierte können sich bis Dienstag per E-Mail an L.Michel@stadtgespraech.com unter Angabe ihres Namens und ihrer E-Mail-Adresse anmelden, um den Zugangslink zu erhalten.