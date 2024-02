Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Annweiler will einen Auftritt von AfD-Chef Tino Chrupalla in seiner „guten Stube“ verhindern. Nach der denkwürdigen Entscheidung des Stadtrats, sich gegen die Rechtsaußen-Partei aufzubäumen, heißt es nun in den Amtsstuben, die Rechtslage zu diesem Beschluss auszuloten. Lässt diese mehr zu, als der Rat zunächst dachte? Oder wird es eine Hängepartie?

Am 23. März will der AfD-Kreisverband Südliche Weinstraße seinen Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla nach Annweiler holen. Für ihren „Bürgerdialog“