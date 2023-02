Burrweiler möchte ebenso wie viele andere Orte in der Verbandsgemeinde Edenkoben künftig auch als „Gemeinde unter den Sternen“ bekannt sein. Diese Auszeichnung wird durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen an Kommunen vergeben, die die Lichtverschmutzung im Pfälzerwald reduzieren und die weitestgehend natürlichen Nachtlandschaften weiterhin erlebbar machen möchten. Dass soll durch sternen-, tier- und umweltfreundliche Beleuchtung gelingen. Im Zuge der weiteren Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik „möchte der Gemeinderat mit dieser Auszeichnung die getroffenen Maßnahmen der Gemeinde verdeutlichen, die sich auch für die Außendarstellung der Gemeinde positiv auswirken können“, teilt Ortsbürgermeister Christian Weber mit. Die Bedingungen zur Erlangung dieses Zertifikats orientieren sich an den zwingend vorgegebenen Förderbedingungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Zudem muss eine prozentuale Anzahl der Bestandsleuchten auf LED umgerüstet werden, um den Status Bronze, Silber oder Gold zu erreichen. Das Zertifikat soll auch bei Neuinstallationen, Renovierungen oder der Umgestaltung der Straßenbeleuchtungssysteme zur Entscheidung herangezogen werden.