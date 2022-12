Wie soll das neue Baugebiet in Dernbach aussehen? Darüber diskutierte jetzt der Gemeinderat. Ein Raumplaner stellte einen Planentwurf vor, den der Rat absegnete – unter Vorbehalt.

Der Bebauungsplan „Im Bruch“ sieht Platz für acht Bauplätze im Süden des Ortes vor. Ortschef Harald Jentzer machte dabei immer wieder klar, er wolle möglichst wenige Restriktionen und keine unnötigen Kosten für potenzielle Bauherren. Er störte sich unter anderem an Vorgaben zur Begrünung von Nebengebäuden – so etwas gebe es in ganz Dernbach nicht. „In einer Stadt kann ich das verstehen, das jede Grünfläche gebraucht wird. Aber wir sind hier ja umgeben von Wald.“ Ein Ratsmitglied entgegnete, dass das aufgrund des Klimawandels vielleicht nicht mehr lange so sein werde. „Dass grüne Dächer bisher in Dernbach noch nicht vorgekommen sind, liegt eben daran, dass die Vorgaben neu sind“, fuhr das Ratsmitglied fort. Im Sinne des Umweltschutzes müsse die Gemeinde bereit sein, solche Einschränkungen in Kauf zu nehmen. „Aber ob wir mit den acht Häusern das Klima retten werden?“, fragte Jentzer.

Der Raumplaner betonte immer wieder, dass die begrünten Dächer für eine ausgeglichene Wasserbilanz unabdingbar seien. Bei der Wasserbilanz wird geplant, wie viel Wasser abläuft, versickert und verdunstet. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt einen Bebauungsplan ohne grüne Dächer kassieren würde. Auf Bitte des Ortsbürgermeisters wird er nun eine Wasserbilanz mit und ohne grüne Dächer vorlegen, bevor die Gemeinde sich festlegt. Das Neubaugebiet befindet sich in einem noch recht frühen Planungsstadium. Bis erste Bauplätze in den Verkauf kommen, wird noch einige Zeit vergehen.