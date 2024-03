Im Rohrbacher Bahnhof hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Der Herxheimer Designer André Steverding hatte das Sandsteingebäude saniert. Nun sind alle Räume belegt, denn auch im Dachgeschoss gibt es jetzt Nutzer.

Luisa Rieth hatte gesundheitliche Beschwerden, bis sie vor etwa drei Jahren Yoga für sich entdeckt hat. „Es geht mir heute viel besser“, sagt die 34-jährige Arzthelferin aus Rohrbach. Auch ihr Mann, der im Schichtdienst arbeitet, habe durch Yoga eine gute Möglichkeit gefunden, Stress abzubauen – „und eine Yogaausbildung gemacht“. Zu verdanken hat sie ihren Weg zum Yoga ihrer langjähriger Freundin Sabrina Tretter aus Herxheim, die unlängst im Dachgeschoss des sanierten Bahnhofsgebäudes in Rohrbach ein Yoga-Studio eröffnet hat.

Darüber wiederum freut sich der Herxheimer Designer André Steverding, der das alte Bahnhofsgebäude in Rohrbach umfassend saniert und ihm seit ein paar Jahren Stück für Stück neues Leben eingehaucht hat. Er hatte nach eigenen Angaben eine siebenstellige Summe in das Projekt investiert. „Zuerst wollten wir ein Haus mit grüner Wiese und Pferd. Jetzt haben wir einen Bahnhof“, sagt er und lacht.

Chemie passt sofort

Die Chemie habe sofort gepasst, sagt Yogatherapeutin Sabrina Tretter. Sie sei im Bahnhof essen gewesen, sei mit Herrn Steverding ins Gespräch gekommen und dann sei alles ganz schnell gegangen. Innerhalb von rund sechs Wochen sei aus einem Seminarraum das Yoga-Studio entstanden. „Ich wollte keine Turnhalle, sondern einen Raum mit einer gewissen Atmosphäre. Diesen habe ich hier im Bahnhof gefunden“, sagt die 33-jährige, die bis dato als Buchhalterin im Autohaus gearbeitet hat. Ende des Jahres plane sie, auch in Kandel ein Studio zu eröffnen.

In dem markanten Sandsteingebäude sind nun neben einem Hotel und einem Restaurant samt Biergarten sowie dem Yoga-Studio auch eine Werbeagentur und eine Musikschule beheimatet. „Mein Wunsch war es immer, dass in dem Bahnhofsgebäude mal so ein Branchenmix zu finden ist“, sagt der Designer. „Nun ist alles belegt. Es gibt keine freien Räume mehr.“ Der Betrieb im Bahnhof ruht somit auf mehreren Säulen.

Steverding sucht Koch

André Steverding ist der Bruder des in Gourmetkreisen bekannten Südpfälzer Kochs Peter Steverding (Knittelsheim). Neuerdings sei er aber nicht nur Designer, sondern auch Koch im Restaurant des Bahnhofs, wie er gegenüber der RHEINPFALZ erklärt. „Wir suchen einen Küchenchef und ich hoffe, dass wir auch bald eine Person finden, die in unser kulinarisches Konzept passt“, sagt er.

Der Rohrbacher Bahnhof wurde 1855 als Durchgangsstation der Pfälzischen Maximiliansbahn eröffnet, die zwischen Neustadt und Weißenburg verkehrt. Doch seit 1968 stand er leer. Der fast fünf Jahrzehnte dauernden Vakanz setzte dann André Steverding schließlich ein Ende.

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.bahnhof-rohrbach.de im Internet

