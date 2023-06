Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer übernimmt den Chefsessel im Herxheimer Rathaus? Am 12. März wählt die Verbandsgemeinde einen neuen Bürgermeister. Im RHEINPFALZ-Gespräch bringen Amtsinhaberin Hedi Braun und Herausforderer Christian Sommer ihre Ansichten auf den Punkt.

Nun rückt der Wahltag immer näher. Am Sonntag, 12. März sind rund 12.500 Menschen aufgerufen, ihre Stimme in einem der Wahllokale abzugeben – sofern das nicht schon per