Martin Körner möchte Stadtbürgermeister Bad Bergzaberns werden. Die SPD kürte den 61-Jährigen zu ihrem Kandidaten bei der Kommunalwahl am 9. Juni, wie die Partei mitteilt. Seit Juli ist Körner erster Beigeordneter der Kurstadt. Er betont seine Verbundenheit mit Bad Bergzabern und seine langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik. Körner wolle sich für die Interessen aller Bürger einsetzen. Als konkrete Ziele, die er im Falle eines Wahlsieges angehen möchte, nennt er die Attraktivierung der Innenstadt sowie die Schaffung neuer Kita-Plätze. Körner tritt gegen Amtsinhaber Hermann Augspurger (FWG) an, der bereits im Januar seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit verkündet hatte. Auf ihrer Nominierungskonferenz stellten die Sozialdemokraten auch ihre Liste für den Stadtrat auf. Sie wird von Bürgermeisterkandidat Martin Körner angeführt. Auf den weiteren Plätzen folgen Barbara Schweitzer, Rolf Enke, Nora Zoller, Tobias Reinmuth, Brigitte Körner, Ebrahim Izadi, Lisa Kern, Sebastian Körner und Tanja Broeckmann. Insgesamt stehen 25. Personen auf der Wahlliste.