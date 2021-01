Die Feiertage sind vorbei, der Weihnachtsschmuck abgehängt, und der Christbaum muss ausrangiert werden. Abgeben können ihn die Bürger des Landkreises SÜW kostenlos in allen sieben Grünabfallannahmestellen. In manchen Orten gibt es zudem Sammlungen.

Die ausgedienten Tannenbäume können in den beiden Wertstoffwirtschaftszentren bei Edesheim und Ingenheim sowie in den Annahmestellen für Grünabfälle bei Span-Service in Annweiler-Gräfenhausen und Edenkoben, bei der Firma Rieger in Rohrbach sowie bei den Kläranlagen in Offenbach, Kirrweiler und Steinfeld abgegeben werden. An den Bäumen darf kein Schmuck mehr angebracht sein. Einzelanlieferungen von Privatpersonen werden kostenlos entgegengenommen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Auch Institutionen oder Vereine, die corona-konforme Sammlungen machen, können die eingesammelten Weihnachtsbäume kostenlos abgeben. Solch eine Sammlung gibt es beispielsweise in Ranschbach. Der Vorstand des SV Rot-Weiß nimmt am Samstag, 16. Januar, ab 14 Uhr Weihnachtsbäume mit, die die Bürger gut sichtbar am Straßenrand abgestellt haben. Der Verein würde sich über eine Spende freuen. Die Baumsammel-Aktion des Fröhlichen Kunterbunt am Wochenende in Bad Bergzabern fällt hingegen aus. Die Kreisverwaltung habe die Aktion aber aufgrund der Corona-Hygienevorschriften untersagt, heißt es vom Verein.