Was macht gutes Brot aus? Annalena Scheurich weiß das schon aus dem elterlichen Bäckerei-Betrieb in Essingen. Sie hat sich weitergebildet und darf sich neuerdings Brot-Sommelière nennen. Als erste Frau im Land. Was das für die 27-Jährige bedeutet und wieso sie auf einmal Schnäpse brennt.

Wenn es um Riesling, Silvaner und Co. geht, ist der Tipp von Sommeliers goldwert. Gelten sie doch als Experten mit dem nötigen Weinwissen und dem richtigen Gespür für die