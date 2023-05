Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An einem Wanderweg bei Wilgartswiesen sollen Kugelbahnen entstehen, an denen sich ganze Familien erfreuen können. So jedenfalls sieht es der Ortsgemeinderat und hat dem geplanten Projekt mit großer Mehrheit zugestimmt, vor allem, weil man sich davon eine Attraktion für Touristen verspricht.

Es gibt wahrscheinlich im Land bereits Kugelbahnen in allen Größen und Variationen. In der näheren und weiteren Umgebung Wilgartswiesens hingegen sind sie neu. Kugelbahnen sind ein Vergnügen