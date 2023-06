Am kommenden Wochenende feiert der Aeroclub sein 60-jähriges Bestehen mit einem Flugplatzfest in Schweighofen. Los geht es am Samstag, 1. Juli, mit dem Fly-In von Piloten aus anderen Clubs, die ihre Übernachtungsmöglichkeit gleich mitbringen. Die Tragflächen ihrer Flugzeuge unter denen sie zelten. „Acoustic &Amazing“ spielen ab 20 Uhr. Ein Glanzlicht: Bei Einbruch der Dunkelheit werden Heißluftballons zu Musik und einer speziellen Choreografie zum Glühen gebracht. Der Sonntag beginnt dann um 10.30 Uhr mit Vorführungen von Modellfliegern, noch einmal zu sehen sind sie von 12.30 bis 13.15 Uhr. Von 11 bis 15 Uhr spielt die Jazz Combo des Alfred-Grosser-Schulzentrums. Nach den Grußworten der prominenten Gäste ab 13.15 Uhr werden am Nachmittag Rundflüge angeboten.