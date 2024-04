Unter dem Titel „Zeit.Sprünge“ steht im Herxheimer Museum eine Fotoausstellung nach einjähriger Vorbereitung kurz vor dem Start. Gezeigt werden unter anderem Luftbildaufnahmen von 1958 und aus neueren Tagen, die als großformatige Bilder gegenübergestellt werden. Zu sehen ist, was sich in 66 Jahren, im Zeitraum von zwei Generationen, so alles verändert hat, teilt der Herxheimer Heimatverein mit. Neben den sichtbaren räumlichen Veränderungen werden auch die sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen in den Fokus genommen – ebenso wie die Wandlung des Erwerbslebens im Ort. Die Ausstellung ist ein Projekt des Heimatvereins in Zusammenarbeit mit dem Museum Herxheim. Die Eröffnung ist an diesem Freitag, 26. April, 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 1. September, zu den Öffnungszeiten des Museums zu sehen.