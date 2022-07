Die NVS Naturstiftung Südpfalz erhält eine Zuwendung in Höhe von 30.000 Euro vom Landkreis Südliche Weinstraße. Aktuell realisiert die Stiftung im Landkreis einige Projekte wie die Erhaltung der Biotopflächen im Naturschutzgebiet Kaltenbachbruch, die Sanierung von Hohlwegen und weiteren Lösstrukturen im Bereich Hochstadt, die Offenhaltung am „Kiesbuckel“ bei Schweighofen und das Beweidungsprojekt „Wingertsberg“ bei Waldhambach. Neben den Naturschutzprojekten erstellt die Aktion Südpfalz-Biotope eine Datenbank mit naturschutzrelevanten Grundstücken in der Südpfalz und bietet Schulungen für Gemeinden und Gemeindebedienstete an. Die Aktion Südpfalz-Biotope sieht sich als Partner und Ergänzung des amtlichen Naturschutzes und realisiert südpfalzweit wichtige Projekte zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft.

Den Zuwendungsbescheid hat Landrat Dietmar Seefeldt nun den Vorsitzenden der Stiftung, Dieter Zeiß und Kurt von Nida, im Kreishaus überreicht. Die Zuwendung soll zur Deckung der Personalkosten in der Südpfalz-Biotop-Zentrale in Kleinfischlingen verwendet werden. „Die Aktion Südpfalz-Biotope hat sich zu einem Motor des Naturschutzes in der Südpfalz entwickelt, der unermüdlich Projekte zur Erhaltung der Kulturlandschaft anstößt und umsetzt“, betonte der Landrat.

Info

Weitere Informationen unter https://www.nvs-natur-stiftung.de.