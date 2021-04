Während andere Jungs seines Alters ihre Zeit vorm Laptop oder mit dem Smartphone verbringen, findet der 15-jährige Gabriel Kirchmer aus Edenkoben immer wieder den Blick für das Wesentliche. Und setzt das fotografisch um. Ein Südpfälzer mit dem Gespür für den richtigen Augenblick.

Nachdem sich Gabriel Kirchmer am vorletzten Sonntag den „Tatort“ in der ARD angeschaut hatte, blickte er gegen 22.15 Uhr noch einmal aus dem Fenster seines Zimmers im elterlichen Haus in der Edenkobener Bahnhofstraße. Er war fasziniert von der Aussicht, blickte er doch auf die Edenkobener Silhouette mit den beiden Kirchtürmen, im Hintergrund der Haardtrand, der Himmel feuerrot. Er griff zum Handy und schoss am Tag der Sommersonnenwende das wohl bislang schönste Bild seiner noch jungen Hobbyfotografenlaufbahn. „Ich habe einfach mal drauf gedrückt. Ich dachte, das könnte was werden.“

„In der Schule haben wir einen Lehrer, der sich mit Fotografie gut auskennt. Das hat mich sehr interessiert“, sagt Kirchmer. So habe alles angefangen. Mutter Nicole und Vater Michael trugen nicht unwesentlich dazu bei, das Interesse ihres Sohnes weiter zu steigern, schenkten sie ihm doch zu seinem zehnten Geburtstag eine Digitalkamera der Marke Panasonic. Das Modell „Lumix FZ 200“ hat Gabriel heute noch im Einsatz, doch nutzt er meist sein hochauflösendes Handy, ein „Nokia 1plus“, vor allem dann, wenn es um den schnellen Schnappschuss geht. „Aber im Urlaub, wenn ich Zeit habe, dann nehme ich gerne den richtigen Fotoapparat. Die Handys haben heute so hohe Auflösungen, dass sie besser sind als manche Fotoapparate aus vergangenen Jahren. Sie bieten auch den großen Vorteil, dass sie kleiner sind und man sie deshalb schnell bei der Hand hat.“

„Bin ein Freund der Natürlichkeit“

Das ist für Kirchmer wichtig, denn er fotografiert häufig schon morgens im Zug, wenn er von Edenkoben nach Landau zur Schule fährt. Vom Waggon aus fängt er die Landschaft entlang der Bahnstrecke ein. Dabei fotografiert er auch mal ein Pferd auf der Wiese. Besonders haben es ihm Schmetterlinge und Pflanzen als Motive angetan. Auch mal ein Bild von einem gefüllten Cocktailglas weiß er gekonnt in Szene zu setzen. Landschaften in Kombination mit einem Sonnenauf- oder -untergang findet er sehr interessant. Große Nachbearbeitungen seiner Fotos sind nicht das Seine. „Ich teste zwar immer mal wieder etwas aus, aber grundsätzlich bin ich ein Freund der Natürlichkeit der Fotografie und belasse die Bilder so, wie ich sie aufgenommen habe.“

Von seiner beruflichen Zukunft hat er klare Vorstellungen, und die liegen nicht im Fotografischen. Auch den Berufsweg seiner Eltern will er nicht einschlagen. Die Mama ist Lehrerin am Gymnasium in Edenkoben, und der Vater unterrichtet an der Realschule plus in Edenkoben. Derzeit besucht Gabriel Kirchmer die neunte Klasse und will im nächsten Jahr seine Mittlere Reife ablegen. Danach strebt er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten an, die er später auch noch gerne zum Osteopathen erweitern will. „Ich denke, in diesen Berufen sind die Aussichten längerfristig ganz gut. Es gibt ja immer mehr Menschen, die über Beschwerden ihres Bewegungsapparats oder Probleme mit den Knochen klagen.“

Guter Läufer und Fußballer

Damit ihn selbst diese Beschwerden erst gar nicht ereilen, ist er sportlich aktiv. So spielte Kirchmer drei Jahre beim TSV Königsbach Fußball. Als starker Leichtathlet präsentiert er sich beim Leichtathletikclub Oberhaardt in Edenkoben. Er läuft die 800 Meter in sehr guten 2:14 Minuten und spult die 3000 Meter-Langstrecke in 10:26 Minuten ab. Schon 2016 erreichte er als Elfjähriger mit 4,17 Metern im Weitsprung ein für dieses Alter beachtliches Ergebnis. Vater Michael betätigt sich dabei als sein Personaltrainer. Und vielleicht fotografiert Gabriel Kirchmer ja irgendwann auch noch Sportler in voller Aktion.