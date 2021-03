Sieben junge Musikerinnen und Musiker aus dem Landkreis Kusel haben erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Landesebene teilgenommen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb rein digital ausgetragen. Alle Teilnehmer mussten ihren Beitrag per Video einreichen. Weil seit Wochen kein gemeinsames Üben möglich war, waren die Regionalwettbewerbe abgesagt worden.

Die Teilnehmer aus dem Kreis Kusel haben zweite und dritte Preise errungen. In der Kategorie Musical erhielten Clara de Oliveira Seyler aus Langenbach und Lea-Marie Albert aus Glan-Münchweiler jeweils einen zweiten Preis. Mit zweiten Preisen belohnt wurden auch Julia Korb (Querflöte solo) aus Frohnhofen, Jana Wendel (Klarinette) aus Jettenbach sowie Steven Walter (Gitarre ohne Begleitung) aus Schönenberg-Kübelberg. Jeweils ein dritter Preis ging in der Kategorie „Duo Klavier und ein Streichinstrument“ an Stefanie Kastelic (Violine) aus Henschtal sowie in der Kategorie „Klavier vierhändig“ an Marielle Hauf aus Schönenberg-Kübelberg.