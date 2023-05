Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ein letztes Glockenläuten, eine letzte heilige Kommunion und eine letzte Kollekte: In einem feierlichen Gottesdienst mit dem Speyerer Weihbischof Otto Georgens ist am Sonntag die katholische St.-Remigius-Kirche in Rammelsbach entweiht worden. Das ehemalige Gotteshaus soll nun an die Ortsgemeinde verkauft werden.

Zum zweiten Mal war Georgens in der Kirche in Rammelsbach, doch diesmal war es kein freudiger Termin. Zur Profanierung – so der katholische Ausdruck für Entweihung – habe er kurz zuvor einen