Zwischen zwei auf der Bundesstraße 270 aneinander vorbeifahrenden Lastwagen hat es am Freitagmorgen eine Berührung gegeben. Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei gegen 7 Uhr zwischen Kreimbach-Kaulbach und Olsbrücken. Allerdings setzte der in Richtung Kaiserslautern fahrende Lastwagen seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Lauterecken nimmt Hinweise zu diesem Laster entgegen unter der Telefonnummer 06382 9110.