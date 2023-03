In Ulmet hat Ysbrand Hangx ein neues Gebäude für seine Zahnarztpraxis gebaut. Die Praxis in St. Julian hat er Ende Februar geschlossen, die Filialen in Lauterecken und Landstuhl bleiben bestehen.

Die neue Zahnarzt-Praxis eröffnet Ysbrand Hangx am 20. März in Ulmet. Ins neue Gebäude lädt das Praxisteam für Samstag, 18. März, zu einem Tag der offenen Tür ein. „Wir ziehen mit der Hauptpraxis von St. Julian nach Ulmet um“, erläutert der 42-jährige Mediziner. Er wolle den Patienten einen modernen Neubau bieten, der zudem barrierefrei ist. Dies war in den Räumen im Dorfgemeinschaftshaus, in der ehemaligen Schule in St. Julian, nicht der Fall. Zudem sei die neue Praxis größer. An der Feldstraße entstand ein Neubau, den Hangx als „grüne Praxis“ charakterisiert: ein Niedrigenergiehaus mit Photovoltaikanlage, an dem unter anderem auch E-Ladesäulen für Autos installiert sind.

Ein Arztsitz mit Zweigpraxen

Für die Patienten ergäben sich neben dem Umzug keine Änderungen, betont er. Weiterhin würden alle Sparten der Zahnmedizin angeboten. Auch die Praxen in Lauterecken und Landstuhl bestehen weiter. Neben Ysbrand Hangx sind Meike Schneiders, Moon Chul Kim und Fawzi Alzein als Zahnärzte tätig. Im Januar habe zudem Carolin Görgen als neue Zahnärztin begonnen. Um Kontinuität in der Behandlung zu sichern, seien die angestellten Dentisten außer im Vertretungsfall an festen Standorten tätig, berichtet der Praxischef. Er selbst habe feste Tage in allen Praxen.

Ysbrand Hangx wurde in Maastricht (Niederlande) geboren, wuchs in Dillingen auf und studierte Zahnmedizin in Mainz. 2015 startete er mit seiner eigenen Praxis in einem Dreierteam in St. Julian. 2017 eröffnete er eine Praxis in Lauterecken, 2021 kam Landstuhl hinzu. Insgesamt zähle das Praxisteam inzwischen 24 Personen, schildert er. Mit von der Partie ist auch seine Frau Linda, die aus Ulmet stammt. Weitere Mitarbeiter würden gesucht, „auch Quereinsteiger“, wie der Zahnarzt betont. Weitere Expansionspläne hat Hangx aktuell nicht. Er erläutert, dass er lediglich einen Kassensitz habe, die Filialen würden als Zweigpraxen geführt.

Die neue Praxis in der Feldstraße 40 in Ulmet ist am Samstag, 18. März, zwischen 14 und 17 Uhr für Besucher geöffnet.