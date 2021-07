Sportfestspiele gab es am Donnerstag in Breitenbach. Am Freitag heißt das Motto „Unser Dorf spielt Fußball“, ehe dann am Samstag und Sonntag noch mal Aktive, Juniorenkicker und auch Frauen am Ball sind: So präsentiert sich das Programm beim Sportfest des TuS Breitenbach.

Die beiden Teams der Spielgemeinschaft Breitenbach-Dunzweiler haben den Auftakt bestritten – und dürfen am Sonntag noch einmal ran. Am Mittwochabend hatten sich erste und zweite Mannschaft der Grün-Weißen mit den Fußballern des Nachbarklubs TuS Fürth gemessen. Nach den saarländischen Gästen laufen am Sonntag Südkreisnachbar TuS Gries I – als Gegner der Zweiten (14 Uhr) – sowie die Reserve vom VfR Baumholder als Kontrahent der ersten Mannschaft (Anstoß 16 Uhr) im Mühlenwald auf. Der Sonntag wird mit Jugendspielen ab 10 Uhr eingeläutet, den Schlusspunkt setzen zwei Frauenteams aus dem Saarland (ab 18 Uhr). Frauenfußball gibt es auch schon am Samstag zu sehen, wenn um 15 Uhr der SV Kottweiler-Schwanden auf den SV Bann trifft. Um 17 Uhr stehen sich der TuS Glan-Münchweiler und der SV Spesbach gegenüber, ab 19 Uhr kickt die AH-Spielgemeinschaft Breitenbach-Fürth gegen die AH vom FC Freisen.

Im Zeichen des diesmal auf einen Tag begrenzten Dorfturniers steht der Freitag. Die Verantwortlichen des TuS 1906 Breitenbach haben im Vorfeld erklärt, dass während des Sportfestes die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung besteht. Die geltenden Coronaschutzregeln erlauben ihnen aber einige Aktionen. Die Veranstalter haben ihrerseits reagiert und das ursprünglich geplante Sportfest-Programm etwas angepasst.