Vertrauen aufbauen, möglichst durch Mitarbeiter, die selbst einen Migrationshintergrund haben oder zumindest die Sprache sprechen. So lautet die Devise von ORS. Das Schweizer Unternehmen mit deutscher Tochter in Freiburg/Breisgau hat vor genau zwei Monaten das DRK in der Sozialbetreuung auf dem Windhof abgelöst.

Inwieweit sich in der Flüchtlingseinrichtung auf dem Windhof etwas geändert hat, ist schwer zu sagen. Denn wegen der Pandemie hat das Land ein Besuchsverbot verhängt. Sich vor Ort mit dem Betreiber