Die Nachfrage nach Bauland im Kreis ist groß. Die Ortsgemeinden versuchen, den Wunsch nach Bauplätzen mit Neubaugebieten zu erfüllen. Aber der Weg von der grünen Wiese bis zum Bauland ist weit.

In einigen Ecken des Kreises ist sie in vollem Gange, die Suche nach geeigneten Flecken für Neubaugebiete. In Aschbach und Rothselberg im Nordkreis beispielsweise wollen die jeweiligen Räte