Landleben in der Westpfalz ist am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts alles andere als ein Ponyhof oder pastorale Idylle. Denn für die Dörfer im Westrich ist eine kleinbäuerliche, auf Selbstversorgung ausgerichtete Landwirtschaft prägend. Einen Einblick in die Licht- und Schattenseiten dörflichen Lebens liefert die aktuelle Ausgabe der „Westricher Heimatblätter“.

Einen Eindruck vom damaligen Leben auf dem Land bieten am Beispiel von Ruthweiler die Erinnerungen von Jakob Loos (1877-1955). Illustriert ist der Beitrag, der keine Dorfchronik