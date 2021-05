Ortsgemeinde und Gewerbeverein haben mit Unterstützung des Roten Kreuzes auch in Brücken ein Schnelltestzentrum eingerichtet. Montags und mittwochs, jeweils von 8 bis 10 Uhr, sowie freitags von 14 bis 16 Uhr sind ohne Anmeldung Schnelltests im Bürgerhaus möglich. Auch die dort Verantwortlichen setzen, wie ihre Kollegen in Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr, auf die Digitalisierung; das heißt, man kann vorab einen QR-Code generieren, mit dem am Testzentrum die Kontaktdaten per Scanner eingelesenen werden. Zudem kann sich, wer will, das Testergebnis per Mail zuschicken lassen.

In den Schnelltestzentren des Kreises sind in der vergangenen Woche insgesamt 1404 Schnelltests vorgenommen worden. Die Zentren kamen auf folgende Zahlen: Kusel 478, Schönenberg-Kübelberg 280, St. Julian 197, Wolfstein 194, Lauterecken 111, Waldmohr 64, Offenbach-Hundheim 51 und Altenglan 29. Von diesen 1404 Tests waren acht positiv. Die Schnelltests gehen nicht in die Inzidenzberechnung für den Landkreis ein.

In der Fieberambulanz auf der Kuseler Marktwiese sind vergangene Woche laut Kreisverwaltung 553 PCR-Tests vorgenommen worden.