Als weitere Antwort auf die angespannte Situation um die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) auf dem Kuseler Windhof ist eine weitere Veranstaltung in der Kreisstadt geplant. Zu dem Treffen am Freitag, 2. Februar, in der Fritz-Wunderlich-Halle mit „Demokratie leben“ im Kreis Kusel sind Gruppen und Initiativen eingeladen, die sich für das Zusammenleben mit Migranten engagieren, wie Stadtbürgermeister Jochen Hartloff im Stadtrat ankündigte.

Ende November fand am selben Ort eine Versammlung statt, bei der sich Kommunal- und Landespolitiker sowie Polizei den Fragen von Bürgern stellten. Vorausgegangen waren zwei Protestzüge durch die Kreisstadt, mit denen Bürger ihren Unmut über die hohe Anzahl an Migranten ventiliert hatten. Aktuell beträgt Hartloff zufolge die Anzahl der Geflüchteten in der AfA rund 700. Er zeigte sich zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit auch ein Streetworker und ein „Kümmerer“ in der Kreisstadt unterwegs sein werden.