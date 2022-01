Die Weichen wurden noch im alten Jahr gestellt. Nun steht der Vollzug bevor: Nachdem das Restaurant in der Wasserburg knapp ein Jahr lang leer stand, wird dort in den kommenden Monaten ein neuer Pächter das Restaurant wieder öffnen. Wie der künftige Pächter Roland Kaiser aus Stelzenberg mitteilte, wolle er am Donnerstag den unterschriebenen Pachtvertrag für Restaurant und Gästehaus an die Kreisverwaltung übergeben. Betrieben werden soll das Restaurant von Kaisers Tochter Ruth. Sie zieht es aus dem Berner Oberland, wo sie zuletzt in einem Hotel in Finel tätig war, in den Landkreis Kusel. Als Konditorin und Patissier habe sie bei mehreren Restaurants in Deutschland, Österreich und der Schweiz gearbeitet, sagte Roland Kaiser. Landrat Otto Rubly hatte im Dezember gesagt, er gehe davon aus, dass es spätestens am 1. April losgeht.