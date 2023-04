Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo gebaut und dafür tief gegraben wird, bieten sich für Geologen faszinierende Einblicke in die Erdgeschichte. Fischfossilien aus einem See bei Albessen und Farn-Abdrücke in einer Steinkohleschicht bei Konken liefern neue Erkenntnisse.

Wo ein Windrad bei Albessen in die Höhe wächst, gab es vor etwa 298 Millionen Jahren einen großen Süßwassersee, in dem auch Haie schwammen: vielleicht so groß wie der