Für insgesamt drei Stunden ruhte am Mittwoch die Produktion bei der KOB GmbH in Wolfstein. Die IG Metall Textil-Bekleidung hatte zu einem Warnstreik aufgerufen, dem in den frühen Morgenstunden rund 240 Mitarbeiter aus der Nacht- und Frühschicht und am Nachmittag nochmals circa 150 KOBler der Spätschicht für jeweils eine Stunde gefolgt waren. Unterstützung bekamen sie dabei unter anderem von IG-Metall-Mitgliedern, die bei Opel, General Dynamics und John Deere in Kaiserslautern sowie Adient in Rockenhausen beschäftigt sind. Die IG Metall fordert für ihren Textilen Sektor acht Prozent oder mindestens 200 Euro mehr Lohn sowie eine Verbesserung der tariflichen Altersteilzeit. Am Mittwoch fand die dritte Tarifverhandlungsrunde zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern in Kaarst bei Düsseldorf statt.