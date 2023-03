Zusammen mit der letzten Etappe des Bergland-Trails findet am Sonntag erstmals der Wanderauftakt in Quirnbach statt. Wanderführer der Verbandsgemeinde Oberes Glantal bieten Touren unter anderem auf den drei neuen Wanderwegen rund um den Ort an.

Rund 8,5 Kilometer lang ist der Bürgermeister-Munzinger-Weg, der unter anderem an einer interessanten geologischen Felsformation vorbeiführt. Wie die Wanderführer mitteilen, stellte die Familie Munzinger im 19. Jahrhundert zwei Bürgermeister der Gemeinde. Adolf Munzinger war Bürgermeister, als 1876 in Quirnbach der Pferdemarkt eingeführt wurde. Wanderführer der Tour ist an diesem Tag Jochen Körbel.

Der neun Kilometer lange Pfarrer-Müller-Weg erinnert an den Gemeindepfarrer Emil Müller, der Ausgangs des 19. Jahrhunderts nach Quirnbach kam und eine Chronik des Dorfes schrieb. Der Weg führt hinauf zum Sangerturm und durch den Hodenbachwald wieder bergab nach Trahweiler. Am Schützenhaus Henschtal geht es denn mit Wanderführer Andi Harth zurück nach Quirnbach.

Elf Kilometer-Rundweg über Jüdisches Museum

Benno Müller zeigt auf dem Forstmeister-Vay-Weg Eßkastanien und Zypressen im Quirnbacher Altenwald. Der 8,5 Kilometer lange Weg führt auch vorbei am Elternhaus der Paralympics-Siegerin Katrin Green – es geht erst Richtung Sangerhof, dann durch den Klaffengrund nach Liebsthal und zurück. Diese Wege konnten durch die Förderung mit europäischen Leader-Mitteln umgesetzt werden, informiert Jochen Körbel.

Eine weitere Wanderung bietet Klaus Schillo an: Unter dem Titel „Märkte und Menora“ will er die Verbindung der Quirnbacher Markttradition mit der Jüdischen Kultur im Münchweilerer Tal verdeutlichen. Es geht hoch auf den Rottenberg, zum Jüdischen Museum in Steinbach und über Henschtal zurück, elf Kilometer wird als Distanz angegeben.

Rund 25 Kilometer legen die Sportler auf dem Bergland-Trail zurück, der bereits um 9 Uhr startet. Sie werden gegen 12 Uhr zurück erwartet. Die Siegerehrung ist für 14 Uhr geplant.

Info

Es wird gebeten, dass sich interessierte Wanderer anmelden per E-Mail an jochen.koerbel@t-online.de, die gewünschte Tour sollte im Betreff angegeben werden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt.