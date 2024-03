Für naturbegeisterte Mädchen und Jungen bietet die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald auch in diesem Jahr Waldferien an. Dabei können Kinder auf spielerische Weise Waldwissen erlangen.

Wo steht die dickste Buche? Welches Blatt gehört zu welchem Baum, und was krabbelt denn da auf dem Stein? Wie schläft das Reh? Was fressen Wildschweine? Bei den Waldferien können Kinder allerlei Spuren entdecken und vielleicht sogar die Tiere, die sie hinterlassen haben. An einer Forsthütte wird etwa beim Schnitzen der Umgang mit einfachen Werkzeugen erlernt. Vor allem aber steht Spiel, Spaß und Abenteuer auf dem Programm, berichtet Heike Mayer. Die Jugendbildungsreferentin ist bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald beim Landesverband Rheinland-Pfalz von Obermoschel aus für die Organisation der Waldferien an sieben Standorten in Rheinland-Pfalz zuständig.

Für dieses Jahr seien insgesamt zwölf Angebote mit je 20 Plätzen für Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren erarbeitet worden. Neben Waldmohr und Wolfstein finden die Waldfreien unter anderem in Johanniskreuz sowie in Kaiserslautern statt. Betreut werden die Kinder von zertifizierten Natur- und Waldpädagogen. „Auf spielerische Weise erlangen sie Waldwissen“, berichtet Mayer.

Noch freie Plätze

In Kooperation mit dem Forstamt Kusel finden an Pfingsten in Waldmohr und in den Herbstferien in Wolfstein Waldferien statt. „Pfingsten ist leider schon ausgebucht“, berichtet Mayer, es gebe aber eine Warteliste. Für die Waldferien im Herbst in Wolfstein seien noch Plätze frei. Sie finden vom 21. bis 23. Oktober statt. Von 9 Uhr an verbringen die Kinder einen Tag mit den Waldpädagogen Anja Allmann und Fabian Bauer im Wald – bis zur Rückkehr um 16 Uhr.

Im Kreis Kaiserslautern finden ebenfalls Waldferien statt. Dort sind auch noch im Mai Plätze frei. Mit dem Forstamt Johanniskreuz und dem Haus der Nachhaltigkeit werden für Mädchen und Jungs vom 27. bis 29. Mai Waldferien in Trippstadt veranstaltet. Anmeldeschluss ist der 28. April. Weitere Angebote finden mit dem Forstamt Kaiserslautern in den Sommerferien vom 22. bis 26. Juli sowie vom 29. Juli bis 2. August statt. Vom 5. bis 9. August können Kinder erneut Waldferien in Johanniskreuz machen.

Fester Bestandteil des Jahresprogramms

Die erste Waldferienwoche startete im Jahr 2019 in Kooperation mit dem Forstamt Rheinhessen im Waldgebiet Vorholz als Pilotprojekt. „Die täglichen Angebote im Wald sind bei den Kindern sehr beliebt“, berichtet Mayer. Während der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach Waldferien gestiegen. Weitere Standorte kamen hinzu. Inzwischen seien die Waldferien fester Bestandteil des Jahresprogramms und wichtiges Element in der Kooperation mit Landesforsten zu waldpädagogischen Angeboten.

Info

Die Termine der Waldferien finden sich im Internet unter www.sdw-rlp.de/termine. Dort kann man sich online anmelden. Weitere Infos auch unter www.umweltakademie-rlp.de.