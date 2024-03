Alle vier Jahre ist es soweit – auf der Sportkreistagung wird gewählt. Stefan Göttel ist der alte und neue Sportkreisvorsitzende im Kreis Kusel. Aber es gibt auch ein neues Gesicht im Team. Und mit Stolz begrüßte der Vorsitzende des TV Kusel die Anwesenden in der frisch sanierten Halle.

Stefan Göttel ist der alte und neue Sportkreisvorsitzende im Kreis Kusel. Auf der Sportkreistagung wurde er einstimmig wiedergewählt. Daniel Fehrentz wurde in Abwesenheit als Sportkreisjugendleiter im Amt bestätigt. Mit Andreas Leyser vom TuS Bedesbach-Patersbach ergänzt ein neues Gesicht das Team, er wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und folgt damit auf Wolfgang Weber, der nicht mehr kandidierte.

Die Sportkreistagung in Kusel war die zehnte von insgesamt 16 Sportkreistagungen des Sportbundes Pfalz in diesem Jahr. 31 von 183 eingeladenen Vereinen kamen zur Tagung in die Turnhalle des TV Kusel, um ihre Vertreter vor Ort zu wählen. Sportbund-Vizepräsident Tristan Werner unterstrich in seiner Begrüßung die Bedeutung der ehrenamtlichen Sportkreismitarbeiter: „Die Geschäftsstelle stellt das Herz und das Hirn des pfälzischen Dachverbandes dar, die Sportkreismitarbeiter aber sind die Augen und Ohren.“

Augen und Ohren immer offen und gut vernetzt in Kusel ist der Sportkreisvorsitzende Stefan Göttel mindestens bereits seit 2016, so lange hat er das Amt schon inne. Mit seiner Wiederwahl nimmt er die Aufgaben für weitere vier Jahre wahr. In seinem Bericht zur Arbeit der letzten vier Jahre blickte Göttel zurück auf zahlreiche Aktionen, Termine und Fördermaßnahmen. Insgesamt wurden zum Beispiel 312.050 Euro für Baumaßnahmen, Pflege- und Großsportgeräte im Sportkreis ausgezahlt, neun Personen wurde nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung die Übungsleiter C-Lizenz Breitensport ausgehändigt und weitere fünf Personen erhielten die Vereinsmanager C-Lizenz.

Der alte und neue Sportkreisvorsitzende appellierte außerdem an die Anwesenden, vorhandenes Engagement im Kreis entsprechend zu würdigen und verdiente Personen sowohl im Verein zu ehren als auch beim Sportbund Ehrungen für diese zu beantragen.

Referat zu aktuellen Rechts- und Steuerfragen

Als Vertretung für Landrat Otto Rubly nahm der Kreisbeigeordnete Helge Schwab an der Sportkreistagung teil und unterstrich die Bedeutung der Tagung für die Politik und die Vereine: „Der Sportbund Pfalz ist die Institution für den Sport in der Pfalz“, betonte er. Der Vorsitzende des TV Kusel, Oliver Reis, war sichtlich stolz, die zahlreichen Anwesenden in der frisch sanierten Halle seines Vereins begrüßen zu dürfen.

Sportbund-Vizepräsident Tristan Werner durfte die Anwesenden nicht nur im Namen des Präsidiums begrüßen, sondern fungierte auch als Wahlleiter. Er referierte zusätzlich zu aktuellen Rechts- und Steuerfragen und informierte die anwesenden Vereinsvertreter über Neuerungen in dem Bereich.