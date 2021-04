Das erste Schloss konnten Unbekannte noch aufhebeln, an der Tür scheiterten sie: Über das Osterwochenende haben sich die Täter Zugang zum Gelände einer Firma in der Lauterecker Bahnhofstraße verschafft. Zum Einbruch in das Gebäude kam es laut Polizei aber nicht. Grund: Zwar konnten die Unbekannten den Bügel eines Vorhängeschlosses durchtrennen, die Tür war allerdings von innen mit einem weiteren Riegel gesichert, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung setzen, Telefon 06382 9110.