Im Jahr 2017 hatte die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg die Idee eines Geo-Panorama-Radwegs ins Rollen gebracht. Die Rundstrecke soll unter anderem Otterbach über das Odenbachtal mit Rutsweiler an der Lauter, Rothselberg und eventuell auch Wolfstein verknüpfen. Doch Letzteres wird erst einmal nicht geschehen.

Der etwa 60 Kilometer lange Radweg soll aufgrund des topographischen Streckenverlaufs vor allem für Fahrräder mit Elektromotor geeignet sein. Grundsätzlich abgeneigt zeigte sich der Stadtrat in Wolfstein dem Projekt zwar nicht. Unmut kam jedoch bei der Sorge nach der Verkehrssicherungspflicht auf. Wird nämlich aus einem Feldweg plötzlich ein Radweg, muss dieser deutlich öfter auf die Begehbarkeit überprüft werden. Das kostet Geld. Dem Stadtrat, der sich darauf verständigt hat, die Ausgaben der Stadt diesbezüglich näher prüfen zu wollen, ist dies ein Dorn im Auge. Eine Idee, um möglicherweise doch den Anschluss an den Panorama-Radweg zu gewinnen, kam von Ratsmitglied Hagen Bojak. Würde der Feldweg als Verbindungsweg deklariert werden, so entfalle wahrscheinlich auch die Verkehrssicherungspflicht, und dies sei voraussichtlich auch mit dem Naturschutzgesetz vereinbar, so Bojak. Bis die entsprechenden Fragen zu einer möglichen Umsetzung und weiterer denkbarer Alternativen geklärt sind, bleiben die Feldwege vorerst Feldwege. In einer der nächsten Sitzungen möchte der Stadtrat das Thema erneut aufrollen.