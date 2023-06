Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die HWE Erbach-Waldmohr hat sich mit einem 22:21 (9:10)-Heimsieg am Samstag gegen RW Schaumberg die Chance zum Aufstieg in die Saarlandliga erhalten. Am Dienstag (20.30 Uhr) kommt es nun in der Verbandsliga zum Showdown.

Es war viel Zittern angesagt, bis die HWE den Sieg eingetütet hatte. Erst Sekunden vor dem Ende konnte Waldmohr die Partie gegen Schaumberg für sich entscheiden. „Die wollen sich gut aus der Runde