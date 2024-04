Nachdem er von zu Hause ausgebüxt war, hat sich ein 13-jähriger Junge am Montag hilfesuchend an die Polizei gewandt. Über Notruf teilte er mit, dass er sich aktuell in der Kaiserslauterer Innenstadt aufhalte, nun aber doch wieder nach Hause in den Landkreis Kusel wolle. Er habe jedoch kein Guthaben mehr auf seinem Mobiltelefon, um seine Mutter zu verständigen. Eine Streife rückte aus, nahm den 13-Jährigen mit auf die Dienststelle und rief bei den Eltern des Jungen an. Dessen Vater sicherte zu, seinen Sohn in Kaiserslautern abzuholen.

Weil der Junge angab, dass er mit seinem 14-jährigen, ebenfalls von zu Hause ausgerissenen Kumpel unterwegs gewesen war, nahmen die Beamten auch zu dessen Eltern Kontakt auf. Sie erfuhren, dass sich der Jugendliche schon selbst daheim gemeldet und einen Treffpunkt zur Abholung vereinbart hatte.