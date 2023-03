Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kirchenmusiker Christian Kurtzahn ist neuer Kantor im evangelischen Kirchenkreis Obere Nahe. Bei einem Gottesdienst am Samstag, 10. September, wird er in Idar-Oberstein in sein Amt eingeführt.

Der 56-jährige Christian Kurtzahn folgt auf Roland Lißmann, der im Juni in den Ruhestand gewechselt war. Kurtzahn stammt ursprünglich aus der Gegend um Bremen. Das Studium der Kirchenmusik brachte