Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 25. April geht bei der Volksbank Glan-Münchweiler eine Laufbahn zu Ende, wie es sie wohl in dieser Form nicht mehr geben wird. Nach elf Jahren im Vorstand, in denen sich die Bilanzsumme verdoppelt hat, geht Sabine Mack (62) in den Ruhestand. Mit 16 Jahren stand sie das erste Mal hinter dem Bankschalter.

„Ich bin damals ins kalte Wasser geworfen worden. Du machst hier jetzt die Ein- und Auszahlungen“, erinnert sich Mack an die Ansage ihres Chefs am ersten Arbeitstag als Auszubildende bei der Raiffeisenbank