Schon 20 Millionen Jahre vor den ersten Dinosauriern stapften viele Tiere durch die Pfalz. Um sie dreht sich ein Jahr lang eine Sonderausstellung auf Burg Lichtenberg.

Besucher drängten sich im „Paradies der Saurier“ am Donnerstagabend im Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg, als Museumsleiter Sebastian Voigt mit einer Sonderführung die gleichnamige Sonderausstellung eröffnete. Sie widmet sich dem üppigen Tier- und Pflanzenleben in der Pfalz vor 255 Millionen Jahren kurz vorm größten bekannten Massenaussterben der Erdgeschichte.

Was damals alles in einem grünen Gürtel rund ums riesige Zechsteinmeer kreuchte und fleuchte, wurde den Forschern erst richtig klar, als in Eschbach bei Landau ein Wanderer zufällig eine uralte Fährte im Stein erblickte. Die folgende Grabung brachte sensationelle weitere Spuren ans Licht und ist Ausgangspunkt der Ausstellung. Außerdem zeichnen lebensechte Modelle, Knochenfunde und detailreiche Poster das Bild jener urtümlichen Welt.

Voigt hat die bis 7. April 2024 laufende Schau gemeinsam mit seinem Museumskollegen Jan Fischer kuratiert, die technische Umsetzung lag in den Händen von Elena Peter und Annelie Ohliger.